Verkeersproblemen door zware storm

De westerstorm veroorzaakt woensdag al vroeg problemen op de wegen. De VerkeersInformatieDienst (VID) meldt dat op de A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen water op de weg bleef staan. Ook zijn op meerdere plaatsen bomen op wegen gevallen.

In Alblasserdam kwam een boom op een geparkeerde auto terecht. Vrachtverkeer en voertuigen met een aanhanger die vanuit Zeeland of Brabant naar Rotterdam willen rijden, kunnen dat beter via de A27 en de A15 doen en de Moerdijkbrug (A16) mijden. Uit voorzorg staan onder meer bij de Moerdijkbrug, de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug bergers klaar om bij incidenten meteen te kunnen ingrijpen.