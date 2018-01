Verzakkingen in Waalkade Nijmegen

Het hoge water in de Waal bij Nijmegen zorgt voor verzakkingen in de kade. Op een aantal plekken spoelt zand weg onder de bestrating, die daardoor inzakt. De gemeente plaatst hekken en linten rond verdachte plaatsen op de al afgesloten kade.

De Waalkade is recent verbeterd en verstevigd. Het zand onder de bestrating is nog niet voldoende ingeklonken en spoelt op sommige plekken weg door het rivierwater, dat sinds de renovatie nog niet eerder zo hoog heeft gestaan.

Het hoge water in de Waal trekt veel bekijks. Gemotoriseerd verkeer is verboden, maar fietsers en voetgangers kunnen op de kade komen. De gemeente controleert de kade tweemaal per dag op zwakke plekken, aldus een woordvoerster.