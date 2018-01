5x de meest slimme en handige gadgets voor je huis

Gadgets als powerbanks, draadloze oortjes en bluetooth speakers zijn voor velen niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Technische snufjes speciaal voor je huis worden echter amper gebruikt, terwijl ze wel heel handig zijn. Wij zetten een paar slimme en handige gadgets voor je op een rij.

Kokkerellen zonder fouten te maken

Niet iedereen is een geboren kok(kin). Voor degenen die geen natuurtalent zijn in de keuken is er de June Intelligent. De oven herkent eten automatisch en past hierop de temperatuur en tijd aan. Je maaltijd kun je via de bijbehorende app in de gaten houden. Een Instagramwaardige maaltijd aan het garen? Je kunt je gerechten op sociale media delen. Zeg maar dag tegen verbrand eten!

Veiligheid gegarandeerd

Met de beveiligingscamera Somfy One voor binnenshuis kun je je huis in de gaten houden als je weg van huis bent. Als de beveiligingscamera een beweging detecteert, start de gadget een opname en krijg je een waarschuwing via je smartphone. Daarnaast schrikt een loeiharde sirene de indringer af. De makers van de gadget hebben goed nagedacht over de privacy van de consument: zodra je thuiskomt, gaat de camera letterlijk dicht.

Geïnteresseerden moeten nog even wachten tot ze het technische snufje voor in huis kunnen aanschaffen: de Somfy One wordt in Nederland en België in de loop van 2018 verwacht. Bestellen in België kan op de Belgische webshop. De ip bewakingscamera voor buiten bestellen kan ook vanuit de Nederlandse webshop.

Geen dure schoonmakers meer nodig

Geen zin om je huis te zuigen en ook niet bereid om schoonmaakkosten neer te leggen? De slimme robotstofzuigers van Neato zuigen je huis terwijl je de deur uit bent of ligt te slapen. De gadget weet precies welke plekken al wel en welke plekken nog niet zijn gezogen. Bij sommige modellen kun je vooraf een schoonmaakschema instellen.

Nooit meer een lege koelkast

Je loopt in de supermarkt en je bent vergeten of de eieren nou wel of niet op zijn; herkenbaar? In de slimme koelkast Family Hub van Samsung zitten camera’s. Je kunt, waar je ook bent, via een app zien wat er nog in je koelkast ligt. Ook leuk: je kunt het weerbericht, je favoriete serie, het nieuws én je favoriete familiefoto’s bekijken via het scherm op de koelkast. Dat noemen we nog eens een slimme koelkast!

Lichten aan of uitzetten zonder op een knopje te drukken

Lampen aan of uit zetten of de juiste sfeer creëren door het drukken op één knop of zelfs automatisch, het kan met Somfy Smart Home in combinatie met Somfy TaHoma. Om het helemaal makkelijk te maken, kan je je verlichting laten besturen op basis van je gewoontes. Zo kan je instellen dat de verlichting vanzelf aangaat als je opstaat of als je je rolluik omhoog doet. Dat is nog eens fijne luxe!