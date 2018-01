Kamer praat over DDoS-aanvallen

De DDoS-aanvallen op onder meer banken zijn voor de Tweede Kamer aanleiding om te debatteren over cyberveiligheid in ons land. Dat gebeurt op verzoek van Madeleine van Toorenburg van het CDA. Begin volgende maand is er ook al een hoorzitting over digitale veiligheid in de Kamer.

De afgelopen dagen waren tal van instellingen waaronder banken en Belastingdienst het slachtoffer van een DDoS-aanval. Websites of apps waren daardoor minder bereikbaar.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Het is niet bekend wie achter de aanvallen zit.