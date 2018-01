Zo lang als fotograaf Dagmar van Weeghel zich kan herinneren, voelt ze zich thuis in Afrika. Het continent zit in haar DNA. Met haar werk als fotograaf wil ze laten zien dat we in het Westen vaak nog met een vertekende lens naar Afrika en haar inwoners kijken. “Niet iedereen leeft in armoede en woont in een hutje.”

Dagmar ziet zichzelf als een verhalenvertelster waarbij het continent Afrika vaak de hoofdrol speelt. “Je kunt mij als fotograaf niet echt in een hokje stoppen. Ik doe van alles een beetje: documentaires, portretten maken en fotograferen. Ik werk het liefst met ‘echte’ mensen, echte verhalen en dus geen modellen. Ik ben nog maar kort bezig met fotografie. Ik ben mijn beeldtaal nog aan het ontdekken en ontwikkelen. Als ik mijn verhalen maar kan vertellen.”

Jarenlang heeft ze samen met Afrikaanse communities als natuurfilmer gewerkt, vanuit haar enorme passie voor dieren en natuur. “Ik voel me er heel erg thuis, misschien nog wel meer dan hier in Nederland.” In totaal heeft Dagmar veertien jaar in Afrika gewerkt voor haar stichting Nature for Kids, waarvan negen jaar ook daar gewoond.

“Ik wil de stereotypering doorbreken”

Tijdens een van haar verblijven in Botswana heeft Dagmar haar man ontmoet, met wie ze negen jaar geleden in Nederland is gaan wonen. Samen hebben ze twee kinderen. “Ook in Nederland kregen we met uitdagingen te maken. Het was in het begin moeilijk voor mijn man om hier zijn draai te vinden. We kregen te maken met stereotype ideeën over Afrikaanse mensen. Dit heeft mij geïnspireerd om mijn verhalen te vertellen en daar werk over te maken.”

De boodschap die Dagmar met haar werk en in het bijzonder met haar serie ‘Diaspora’ wil uitdragen, is dat onze blik nog erg beperkt is op Afrika. “Er is veel onwetendheid. Met mijn project ‘Diaspora’ breng ik echte mensen (immigranten) in beeld met hun verhaal. Een van de geportretteerden is ook mijn man.”

Diaspora is een eerbetoon aan de Afrikaanse immigranten van vroeger en nu en verwijst naar een periode van meer dan zevenhonderd jaar waarin Afrikaanse immigranten delen van Zuid-Europa bezetten en ontwikkelden. “Elk verhaal dat ik vertel met mijn foto’s is een eerbetoon. Ik wil een ander beeld van Afrika en haar inwoners laten zien. Vaak wordt met een negatief beeld naar Afrikaanse immigranten gekeken. Met deze serie hoop ik een brug te slaan tussen culturen en de stereotypering te doorbreken.”

Veel familie van Dagmar haar man woont in Afrika. “We gaan er zo vaak als mogelijk naartoe. Afrika blijft een belangrijk onderdeel van ons leven. Het is ons gelukt om hier gezamenlijk onze draai te vinden.” Het continent heeft inmiddels een vaste plek in haar hart en in haar werk gekregen. Benieuwd naar de serie ‘Diaspora’? Deze is te bekijken in ‘Rademakers Gallery’ in Amsterdam.