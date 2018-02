Gaswinning in Loppersum stilgelegd

De gaswinning in het ernstig door aardbevingen getroffen Loppersum is stilgelegd. De NAM, die het gas in Groningen wint, heeft naar eigen zeggen onmiddellijk gehoor gegeven aan de opdracht van minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

De NAM twitterde een grafiek waarop te zien is dat de vijf gaswinningslocaties rond Loppersum geen gas meer oppompen. Wiebes droeg het bedrijf op de winning daar stil te leggen op advies van toezichthouder SodM. De NAM had de sluiting ook al eens geopperd, en die brengt volgens de Gasunie ook klanten niet onmiddellijk in de problemen.