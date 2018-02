Nederland blij met staakt-het-vuren in Syrië

Nederland verwelkomt het staakt-het-vuren in Syrië. Dat meldt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) op Twitter. Zaterdag nam de VN-Veiligheidsraad unaniem een resolutie aan voor een wapenstilstand van dertig dagen in heel Syrië. Die adempauze is nodig om hulpgoederen te brengen en andere hulp te verlenen.

,,Roept alle partijen op staakt-het-vuren uit te voeren en zich aan internationaal humanitair recht te houden. Deze stap moet humanitaire hulp aan de noodlijdende Syrische bevolking snel mogelijk maken”, luidt de tweet van de minister.