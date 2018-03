Dick Benschop beoogd topman Schiphol

Dick Benschop is de beoogde opvolger van Jos Nijhuis als topman van Schiphol. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt dat de raad van commissarissen van de luchthaven Benschop als volgende president-directeur wil. Minister van Financiën Wopke Hoekstra moet er nog over worden geraadpleegd, aangezien de Staat grootaandeelhouder is.

Benschop was namens de PvdA staatssecretaris voor Europese zaken in het tweede kabinet-Kok. Hij was van 2011 tot eind 2015 president-directeur van Shell Nederland en werkt er sindsdien in een andere functie.

NRC Handelsblad meldde vrijdagavond als eerste op basis van ingewijden dat de commissarissen voor Benschop hebben gekozen.