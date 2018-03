Koningspaar bakt pannenkoeken voor NLdoet

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagochtend in Pijnacker (Zuid-Holland) meegedaan aan de nationale vrijwilligersactie NLdoet. Het koningspaar kwam helpen in ’t Hofland, een voormalig seniorencomplex. De ouderen die voorheen in het complex woonden, kregen een lunch aangeboden door de nieuwe bewoners van het pand. Ook speelden ze samen Oudhollandse spelletjes.

In ’t Hofland wonen sinds vorig jaar jonge statushouders en starters op de woningmarkt. Die bedachten de lunch samen met Network Young Generation, als mogelijkheid om bruggen te slaan tussen jong en oud. Koning en koning sloten zich daar tot ieders verrassing bij aan en doken ook de keuken in om pannenkoeken te bakken.

Prinses Beatrix had vrijdag in Amersfoort al meegedaan aan NLdoet.