De winterse kou is net een week het land uit of de eerste officiële lentedag is een feit. In De Bilt heeft het kwik zaterdag rond het middaguur de 15 graden aangetikt, meldt Weeronline. De laatste keer dat die temperatuur werd bereikt, was op 29 oktober.

Omdat er veel bewolking voorkomt, is het niet volop lenteweer, aldus Weeronline. De komende dagen wordt het weer iets koeler, met veel bewolking en af en toe een bui.