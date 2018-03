Verborgen camera gevonden in sauna Nederasselt

Bij een doorzoeking in de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt heeft de politie een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen. De camera was op dat moment nog in werking.

Ook heeft de politie drie camera’s, de gebruikte plafondplaten en bekabeling voor onderzoek meegenomen. De eigenaar heeft vrijdag opnieuw aangifte gedaan van hacking. Hij deed in februari ook al aangifte dat zijn camerasysteem was gehackt.

Beelden van naakte mensen in de kleedkamer van de sauna zijn terechtgekomen op internet, ook van oud-speelsters van het Nederlandse handbalteam.

De politie heeft inmiddels diverse aangiftes en meldingen ontvangen over deze sauna. De voornaamste site die de beelden openbaar heeft gemaakt, heeft van de politie de opdracht gekregen de beelden te verwijderen.