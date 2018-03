Dik-Faber en Gerbrandy Groenste Politici 2017

Natuurmonumenten heeft zowel Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) als Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër D66) uitgeroepen tot Groenste Politicus 2017. Twee winnaars, dat gebeurt niet vaak in deze competitie, maar de jury noemt het niet toevallig. Dat is zondag bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels.

Natuur- en landbouwdossiers moeten zowel in Den Haag als Brussel worden behartigd door politici van topklasse. En dat zijn Dik-Faber en Gerbrandy, vindt de jury. ,,Inspirerend, volhardend en diplomatiek brengen zij een natuurvriendelijke landbouw dichterbij.”

Gerbrandy wordt geprezen om zijn doorzettingsvermogen. ,,Al jarenlang werkt hij aan betere natuurbescherming door Europa. En als hij bijt, laat hij niet meer los.” Hij werkt aan vergroening van het Europese landbouwbeleid, herstel van biodiversiteit en aan een verbod op het landbouwgif glyfosaat.

Kamerlid Dik-Faber ziet de jury bij uitstek als de bruggenbouwer die nodig is op dit dossier. ,,Begrip voor elkaars werk is nodig. Dik-Faber brengt met concrete voorstellen de sectoren bij elkaar.” Ze pleit voor eerlijke voedselprijzen en beloningen voor boeren die zich inspannen voor koeien in de wei of voor weidevogelbeheer.

Het was de tiende editie. Eerdere winnaars zijn onder meer Rik Grashoff, Marianne Thieme, Esther Ouwehand, Lutz Jacobi en Stientje van Veldhoven. Het publiek kon stemmen uitbrengen tot half februari, daarna was het de beurt aan de jury. Die bestaat uit directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten, hoogleraar paleontologie en bioloog Jelle Reumer en journalist Ferry Mingelen.