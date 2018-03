Zestal nog vast voor mishandelen agente

Het zestal dat dit weekeinde werd opgepakt in Amersfoort nadat een agente was mishandeld zit nog vast. Een 21-jarige man probeerde de agente te wurgen; zij hield er een zware hersenschudding en verwondingen aan haar gezicht aan over. De agente is de komende dagen uit de roulatie en moet rust houden. De politie krijgt veel steunbetuigingen binnen voor haar.

Inmiddels hebben meerdere getuigen zich gemeld en daar zit ,,waardevolle informatie” bij, aldus een woordvoerder zondag. Volgens hem tekent zich een beeld af van wat zich heeft afgespeeld.

De situatie ontstond zaterdagochtend rond 03.00 uur toen een van de vrouwen van het clubje uit Bunschoten-Spakenburg werd aangesproken omdat ze een winkelruit zou hebben vernield. De anderen bemoeiden zich daarna met het gesprek en de 21-jarige man begon op de agente in te slaan en haar te wurgen. Drie andere politiemensen liepen verwondingen op aan schouder, rug, nek en been. Drie van de mannen bleken onder invloed van alcohol.