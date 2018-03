Dit moet je doen bij asbest

Ben je van plan om te gaan klussen in een huis dat vóór 1994 gebouwd is? Dan is er een kans dat je met asbest te maken krijgt. Als je asbesthoudend materiaal beschadigt, bijvoorbeeld door breken, boren of zagen, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Inademen van die vezels kan slecht zijn voor je gezondheid. Wij zochten uit wat je moet doen.

De overheid heeft bepaald dat asbestdaken per 2024 verboden zijn. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien.

Asbest is een verzamelnaam van een zestal in de natuur gevormde mineralen. Deze mineralen bestaan uit microscopisch kleine vezels, die je met het blote oog niet kunt zien. Golfplaten, oud vloerzeil, isolatiemateriaal, afvoerbuizen en schoorstenen, dit zijn allemaal materialen waar asbest in kan zitten. Zolang het materiaal niet beschadigd is, kun je het rustig laten zitten.

Asbestvezels dringen makkelijk je longen binnen

Asbestdaken is een ander verhaal. Die kunnen door weer en wind beschadigen, waardoor er asbestvezels kunnen vrijkomen. Deze vezels zijn wel vijfduizend keer zo dun als een mensenhaar. Het is voor de vezels makkelijk om je longen binnen te dringen. Hier kun je op den duur ziek van worden.

Wil je zeker weten of er wel of geen asbest in jouw woning zit? Vraag dan advies aan een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf bij jou in de buurt. Asbest verwijderen dient namelijk op de juiste wijze te gebeuren.

De overheid kan boetes opleggen wanneer de verwijdering van asbest niet goed gebeurd. Het is dus niet iets wat je als particulier ‘even’ zelf doet. Ga allereerst niet in materiaal boren of zagen waar vermoedelijk asbest in zit en zorg dat je het niet breekt. Ga naar de gemeente om het proces goed en vooral veilig te laten verlopen.

Vraag subsidie aan voor het verwijderen van asbest

Daar zal bekeken worden of je het asbest zelf mag verwijderen of dat er een sloopvergunning moet worden afgegeven en er vervolgens een bedrijf moet worden ingeschakeld. Ook ontvang je instructies over het verpakken en afvoeren van het asbest. Vergeet tot slot niet subsidie aan te vragen als je een asbestdak gaat verwijderen. Per vierkante meter asbestdak krijg je 4,50 euro terug van de overheid.