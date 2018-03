Nederlander leeft langer in goede gezondheid

Nederlanders worden niet alleen steeds ouder, ze blijven ook langer gezond. Het CBS becijfert dat mensen die in 2040 de leeftijd van zestig jaar bereiken gemiddeld drie jaar langer zullen leven dan zestigers van nu en daarbij ook vier jaar langer vrij blijven van ,,matige of ernstige” fysieke beperkingen. Mits de verbetering van de volksgezondheid en de dalende sterftecijfers van de afgelopen decennia doorzetten.

Het CBS kijkt niet alleen naar fysieke beperkingen, maar ook naar de ,,als goed ervaren gezondheid”. Die stijgt ook, maar minder snel dan de totale levensverwachting. Het resultaat is dat de gemiddelde Nederlander dus ook meer jaren zal moeten leven met een minder goede gezondheid.

Vrouwen worden nog steeds ouder dan mannen. Zij die in 2020 zestig worden, hebben gemiddeld nog ruim 26 jaar voor de boeg waarvan 14,5 jaar in ,,als goed ervaren gezondheid”. Mannen die in 2020 zestig jaar worden, hebben volgens de projectie gemiddeld nog 23,6 jaar te leven, waarvan ruim 15 jaar in een gezondheid die ze als goed ervaren.

Het CBS signaleert dat er flinke verschillen zijn tussen sociaaleconomische groepen. Zo blijven de hoogopgeleide zestigers gemiddeld zes jaar langer vrij van fysieke beperkingen dan laagopgeleiden. Mensen die een hbo- of universitaire opleiding volgden, leven gemiddeld ook drie jaar langer.