Politie geeft klagers sociale media gelijk

Dertien mensen hebben sinds november de politie gevraagd beelden van hen van sociale media te verwijderen. Tweemaal gaf de politie hen gelijk en haalde de beelden weg. Over zes verzoeken denkt de politie nog na, schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Politiemensen plaatsten de afgelopen tijd geregeld filmpjes en foto’s op sociale media waarin een verdachte of dader te herkennen viel. Dat mag alleen als dat nodig is voor bijvoorbeeld de opsporing of als degene in beeld dat goed vindt. Aan die regel hield de politie zich niet altijd. Zo belandde een vijftienjarig meisje, dat een leus tegen de politie op een politiebus had gekalkt en werd gefotografeerd tijdens de schoonmaak die ze voor straf moest uitvoeren, tegen haar zin herkenbaar op Facebook.

Wie zich herkent in beelden die de politie op sociale media zijn geplaatst, kan sinds november op de website van de politie een klachtenformulier invullen. Vijf klachten die via die weg zijn binnengekomen, gingen eigenlijk over andere kwesties.