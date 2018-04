Programma 4 en 5 mei bekendgemaakt

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 4 mei bij de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en leggen een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Daan Heerma van Voss spreekt de 4 mei-voordracht uit tijdens de herdenking.

Op Bevrijdingsdag, 5 mei, is premier Mark Rutte in Leeuwarden aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering Bevrijding, die dit jaar verzet als thema heeft. Die 5 mei-lezing wordt gehouden door schrijfster en filosoof Stine Jensen. Rutte ontsteekt rond 13.30 uur het bevrijdingsvuur als signaal dat de veertien bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land zijn begonnen.

Die avond zijn de koning en koningin en Rutte bij het 5 mei-concert dat traditiegetrouw op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré wordt gegeven.