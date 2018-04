23.000 handtekeningen voor referendum donorwet

GeenStijl heeft tot nu toe 23.000 handtekeningen binnen om op de valreep een raadgevend referendum af te dwingen over de nieuwe donorwet. Dat heeft initiatiefnemer Bart Nijman op het weblog bevestigd.

,,We willen dat mensen nog even blijven tekenen, want dat levert mailadressen op die we kunnen benaderen in de volgende fase”, zegt Nijman. Die vervolgfase houdt in dat binnen zes weken nog eens 300.000 handtekeningen moeten worden verzameld om het referendum van de grond te krijgen. ,,Dat is kort dag, maar we willen proberen dat zelfs binnen vier weken voor elkaar te krijgen, vlak voordat er wordt gestemd in de Eerste Kamer over de intrekkingswet.” Als die wet erdoor komt, wordt het raadgevend referendum afgeschaft.

De eerste 10.000 handtekeningen moeten uiterlijk 26 april zijn ingediend bij de Kiesraad, die ze via steekproeven controleert. Als alles in orde is, gaat vanaf 3 mei de volgende termijn van zes weken in, verwacht Nijman. Gezien de snelheid waarmee de eerste 23.000 steunbetuigingen zijn binnengekomen, heeft Nijman naar eigen zeggen goede hoop dat de gewenste 300.000 ook tijdig zullen binnenkomen.

,,De donorwet leent zich uitstekend voor een referendum. Het gaat over een persoonlijke keuze die geen dossierkennis vereist en werpt de vraag op hoe ver de overheid mag gaan als het gaat over jouw lichaam. Daarnaast is deze wet heel geschikt om te laten zien dat het raadgevend referendum niet moet worden afgeschaft”, motiveert Nijman de actie van GeenStijl.