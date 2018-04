Snelle intercity euro goedkoper buiten spits

NS wil reizigers met korting verleiden om buiten de spits te reizen met de Intercity Direct. De toeslag op de snelle trein die over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda rijdt wordt in de daluren 1 euro per rit lager: 1,40 euro in plaats van 2,40 euro. Dat is een verlaging van 42 procent.

De afgelopen maanden was de trein buiten de spits helemaal toeslagvrij. Dat was het gevolg van een boete die de NS vorig jaar kreeg wegens ondermaatse prestaties van de Intercity Direct in 2016. Het boetegeld werd op deze manier teruggegeven aan reizigers. Na 8 april is de pot leeg en gaat de nieuwe kortingsregeling in. Daluren zijn de uren tussen 9.00 en 16.00 uur, van 18.30 tot 06.30 uur en weekend- en feestdagen.

Omdat de spoorwegen verwachten dat het aantal reizigers op de lijn verder zal toenemen, komt er in december één trein per uur bij tussen Amsterdam en Rotterdam en vice versa. Nu rijdt in beide richtingen nog vier keer per uur een IC-Direct.

Het wordt dus drukker op de hsl, waarvan ook de Thalys en de Eurostar gebruik maken. NS laat vanaf deze maand ook de intercity naar Brussel een keer per uur over de hsl rijden. De trein krijgt er bovendien een rijtuig bij. Als het haalbaar is, wil NS later alle Intercity Direct-treinen van een zevende rijtuig voorzien. Zowel de technische aspecten als de kosten worden nog onderzocht.

IC-Direct werd in het leven geroepen na het debacle met de hogesnelheidstrein Fyra, die van het spoor werd gehaald wegens onoverkomelijke problemen. De IC-Direct viel de afgelopen jaren te vaak uit, kwam te laat en bood te weinig zitplaatsen. Volgens de NS gaat het inmiddels beter. Volgens cijfers kwamen reizigers eind vorig jaar in 83 procent van de ritten op tijd aan. Dat is net voldoende om aan de ondergrens te voldoen.