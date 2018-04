Particulieren verbruiken minder elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit in woningen is de afgelopen jaren afgenomen. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek was het verbruik per bewoner in 2016 4,5 procent lager dan in 2012.

Voor het eerst publiceert het CBS gedetailleerde cijfers over energiegebruik in woningen die gebruikt kunnen worden om energiebesparing te meten.

Mensen gebruiken onder meer minder elektriciteit doordat oudere energieverspillende apparaten zoals wasmachines en koelkasten worden vervangen door nieuwe energiezuinige exemplaren, aldus het CBS. In 2016 werd in een woning gemiddeld 1355 kWh stroom verbruikt. In 2012 was dat nog 1419 kWh.

Bewoners zijn steeds meer zelf opgewekte stroom gaan gebruiken. Tussen 2012 en 2016 verzevenvoudigde de stroom die per bewoner werd opgewekt via zonnepanelen en daalden de leveringen via het net met 8,3 procent.