Arnhemmers zoeken goudvissen in Jansbeek

Tientallen Arnhemmers zoeken zondagmiddag naar goudvissen in de Sint Jansbeek in het centrum van de stad. Als er vissen opduiken, worden ze gevangen. Wie wil mag de gevangen vissen houden. Anders gaan ze naar een aquarium in een café, zegt initiatiefnemer Rob Garritsen.

Volgens Garritsen zijn er in januari voor de lol ongeveer honderd goudvissen in de Jansbeek gegooid. Maar dat mag niet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), omdat de exotische goudvissen zouden kunnen kruisen met inheemse soorten, die daardoor verzwakken. Daarom moet hij ze weer vangen.

De goudvissen zijn ook door de gemeente al een poos niet meer gezien. ,,Opgegeten door reigers’’, denkt Garritsen. Hij vindt de opdracht van de RVO lachwekkend, maar pakt het toch serieus aan. Met speciale apparatuur kunnen vissen onder bruggen worden opgespoord. Garritsen heeft gratis schepnetjes uitgedeeld. Bij het water staan enkele tientallen belangstellenden.

Hij verwacht dat er niets wordt gevangen. De RVO komt komende week ook nog vissen.