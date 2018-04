OM: krakers Amsterdam moeten in acht weken weg

De gekraakte panden aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam moeten binnen acht weken leeg zijn. De krakers, een groep asielzoekers, moeten eruit. Dat heeft het Openbaar Ministerie zondag besloten.

Woningcorporatie Ymere had geklaagd over incidenten bij de panden in Amsterdam-Oost, zoals intimidatie van medewerkers en andere bewoners die zich niet meer veilig zouden voelen. De krakers – uitgeprocedeerde asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here – zouden ervoor verantwoordelijk zijn, maar die ontkennen dat. Zaterdag organiseerden ze een buurtfeest voor omwonenden om elkaar beter te leren kennen.

Premier Mark Rutte heeft vrijdag ook gereageerd op de incidenten en noemde die verschrikkelijk.