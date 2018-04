Museumweek voor wie niet naar het museum gaat

De vierde Nationale Museumweek, die van 9 tot en met 15 april in het hele land wordt gehouden, moet vooral nieuw publiek opleveren. Juist voor mensen die nooit in een museum komen, worden ook deze Museumweek weer grote replica’s van museale voorwerpen op straat gezet, in de hoop dat voorbijgangers geïnteresseerd raken en toch eens binnen de muren van het museum gaan kijken.

Museum Slot Loevestein gooit rechtsgeleerde Hugo de Groot in de strijd, die er gevangen zat en in boekenkist wist te ontvluchten. Die roemruchte actie wordt in een vier meter hoog zand-reliëf uitgevoerd. In Helmond wordt het beeld van De Ploeger uit het museum daar fors uitvergroot getoond. Beeldhouwer Constantin Meunier eerde er de mensen mee die ploeterden op het platteland. En in Harlingen kan iedereen het VOC-schip De Halve Maen (1609) zien, althans een projectie ervan uitgevoerd in water en licht.

Aan de Museumweek doen dik vierhonderd musea mee met evenementen en attracties. Ook krijgen sommige scholen weer een pop-upmuseum. Voor mensen geboren in de laatste twee decennia van de afgelopen eeuw, de zogenoemde millennials, zijn er ‘Golden Hours’. Rapper Sevn Alias en soulartiest Benjamin Herman nemen de belangstellenden mee museum TwentseWelle in Enschede en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in, waar ze ook optredens geven.