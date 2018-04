Armeniërs: woord ‘kwestie’ moet van tafel

Als het kabinet blijft spreken over ‘de kwestie van de Armeense genocide’ en de historische gebeurtenissen niet aanduidt als ‘de Armeense genocide’, dan houdt zij ,,uitsluitend rekening met Turkije, het land dat de genocide ontkent en waar deze heeft plaatsgevonden, in plaats van rekening te houden met de gevoelens van de Armeniërs”.

Die boodschap brengen de Samenwerkende Armeense Organisaties (SAO) dinsdag per brief over aan premier Mark Rutte.

De SAO wil dat de door het kabinet gehanteerde begrip ,,van tafel” gaat, omdat volgens de organisatie ,,internationale wetenschappelijke consensus” bestaat dat er sprake was van een genocide. Om 12.30 uur is er in Den Haag een demonstratie, georganiseerd door de SAO.