Verdachten liquidatie A’dam-Noord langer vast

Twee verdachten in de liquidatiezaak in Amsterdam-Noord, die aan de broer van kroongetuige Nabil B. het leven kostte, blijven langer vast zitten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat ze nog zeker negentig dagen langer in hun cel moeten blijven, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

Het gaat om de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, en een 34-jarige Hagenaar. Eerder kwamen twee anderen vrij, omdat ze niet meer worden verdacht van medeplichtigheid aan de liquidatie.

De 41-jarige Reduan B. werd op 29 maart in zijn bedrijfspand neergeschoten. Hij overleed ter plekke. Een week daarvoor was bekend geworden dat zijn broer Nabil optreedt als kroongetuige in de juridische strijd tegen de zogenoemde Mocro-oorlog, criminelen die in verband worden gebracht met tal van liquidaties in de onderwereld.