Artis heeft er een girafje bij. Het veulen kwam na een draagtijd van vijftien maanden ter wereld in de Amsterdamse dierentuin. De kudde bestaat nu uit negen netgiraffen.

Het girafje is een hengst, het zesde veulen voor de moeder. De bevalling duurde langer dan normaal, maar het gaat goed met het jong. Hij heeft gedronken bij de moeder en zijn eerste plas gedaan. Het veulen gaat dinsdag om 12.00 uur voor het eerst naar buiten.

Artis heeft de langnekkige dieren sinds 1856. De netgiraffen zijn herkenbaar aan het netvormige vlekkenpatroon, dat bestaat uit grote hoekige vlekken gescheiden door dunne witte lijnen. Het is een kwetsbare diersoort. De afgelopen 25 jaar is het aantal netgiraffen in het wild met 80 procent gedaald.