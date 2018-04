Minister wil miljoen terug van organisatie Mali

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) eist bijna een miljoen euro subsidie terug van een organisatie in het Afrikaanse Mali. De organisatie kon niet aantonen wat er met het geld is gebeurd.

Kaag spreekt over bewezen malversatie door een niet aan de overheid verbonden instantie, die van midden 2012 tot eind 2015 ruim 1,6 miljoen euro ontving. Nederland verbrak ook de samenwerking met deze non-gouvernementele organisatie. De aanklacht wordt deze week ingediend, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Nederland is in het onrustige Mali actief in een VN-vredesmissie en steunt ook hulpprojecten voor de bevolking.