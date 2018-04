Dagattracties trekken meer bezoekers

De vijftig grootste dagattracties in Nederland hebben vorig jaar 8 procent meer bezoekers getrokken. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC Holland Marketing en Response. In totaal kregen de attractieparken, dierentuinen, musea, sportieve recreatiegelegenheden en andere bezienswaardigheden zo’n 47 miljoen bezoeken.

Achttien dagattracties registreerden een miljoen of meer (inter)nationale bezoeken. In 2016 waren dat er zestien.

De Efteling was de beste bezochte attractie. Het park in Kaatsheuvel ontving in 2017 voor het eerst meer dan 5 miljoen bezoeken. Lovers Canal Cruises eindigde als tweede plek met bijna 2,3 miljoen bezoeken. Het Van Gogh Museum staat net als in 2016 op nummer drie met ruim 2,2 miljoen. De Zaanse Schans volgt op de vierde plek met 2,2 miljoen bezoeken.

De vijftig grootste attracties trokken ruim 12 miljoen buitenlandse bezoekers. De Zaanse Schans staat met bijna 2 miljoen buitenlandse bezoeken op de eerste plek, op de voet gevolgd door het Van Gogh Museum met bijna 1,9 miljoen.