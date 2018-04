Metropole Orkest alweer naar BBC Proms

Het Metropole Orkest is voor het vijfde jaar op rij uitgenodigd om een concert te geven tijdens de BBC Proms in Londen. Het orkest speelt op 19 juli in de Royal Albert Hall een avondvullend programma met onder anderen het jonge Britse jazztalent Jacob Collier, de Amerikaanse folkzanger Sam Amidon en vocal group Take 6. De BBC neemt het concert op en zendt het uit op radio en tv.

De concertserie BBC Proms wordt gezien als de meest prestigieuze ter wereld. De Proms, ofwel Promenadeconcerten, zijn een jaarlijkse reeks concerten, vooral klassiek getint maar uitstapjes naar andere genres worden niet geschuwd. Het Metropole – opgericht in 1945 om het getergde volk hoop en vertier te bieden – speelt tegenwoordig jazz, pop, soul, funk, cabaret, musicals, filmmuziek en wereldmuziek. Het deelde het podium met onder meer Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Gregory Porter, Pat Metheny, Brian Eno, Herbie Hancock en Bono; maakte in 70 jaar meer dan 150 albums en werkte mee aan duizenden radio- en tv-uitzendingen. Drie Grammy Awards staan er in de kast, en zeventien Grammy-nominaties.

Jan Geert Vierkant, directeur van het orkest: ,,Het is enorm motiverend om te zien hoe de BBC het Metropole Orkest heeft omarmd. Vijf jaar op een rij is een prestatie die uniek is voor een Nederlands ensemble. Het toont aan dat de BBC hecht aan de kwaliteit van het Metropole Orkest om nieuwe doelgroepen te bereiken door de bijzondere programmering van het orkest.”