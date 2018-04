In Roosendaal loopt een tamme kangoeroe rond, zo waarschuwt de politie. Het is niet bekend van wie het dier is. Volgens de politie springt het dier rond in de Componistenwijk. Mensen die het buideldier zien, moeten 112 bellen, zo adviseert de politie. De kangoeroe mag vooral niet worden opgejaagd. Automobilisten moeten extra waakzaam zijn om te voorkomen dat het dier wordt aangereden.