Ook op ereveld Kembang Kuning in Surabaya in Indonesië worden Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht

Ook op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya in Indonesië worden op 4 mei Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. De herdenking wordt uitgevoerd door de Oorlogsgravenstichting in samenwerking met het Nederlandse consulaat in Surabaya.

De nieuwe honorair consul Ibu Lily Tjokrosetio zal in aanwezigheid van een groep belangstellenden namens het Koninkrijk der Nederlanden een krans leggen aan de voet van het Karel Doorman Monument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Vervolgens zal er twee minuten stilte gehouden worden.

Deze bijeenkomst zal worden bijgewoond door leden van de Nederlandse en Indonesische gemeenschap in Surabaya, leden van de Indoclub en een tiental

Indonesische Veteranen die aangegeven hebben deze herdenking bij te zullen wonen.

Bij aanvang van de plechtigheid zal de scheepsbel van Hr.Ms. Java worden geluid. De consul zal daarna een toespraak houden. Vervolgens wordt de krans neergelegd. Na de twee minuten stilte volgt een vrije rondgang langs verschillende, willekeurige graven, waar de bezoekers een bloem kunnen neerleggen.

Lees ook: