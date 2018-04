Stichting Indisch Platform 2.0 wil naar eigen zeggen een punt zetten achter het Haagse kleineren van de geschiedenis van Nederlands-Indië. De stichting houdt daarom 17 april om 14.00 de demonstratie/manifestatie ‘Indische kwestie’ in Amsterdam. “We zetten ouders en grootouders én de geschiedenis groot op het podium voor het Paleis op de Dam waar de soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden.”

Stichting Indisch Platform 2.0 zet zich onder meer in voor de verontschuldig voor de ‘onbehoorlijke’ behandeling van Nederlanders uit Nederlands-Indië door de opeenvolgende Nederlandse regeringen na de Tweede Wereldoorlog. De stichting wil erkenning voor de misstanden. Ook maakt Stichting Indisch Platform 2.0 zich hard voor het uitbetalen van de salarissen aan militairen en ambtenaren voor de 41 oorlogsmaanden. Dit bedrag is tot op heden niet betaald.

Uitgebreid programma

De demonstratie/manifestatie begint bij NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, aan de Herengracht 230. Hier liggen oorlogsarchieven. Vervolgens loopt de Nederlands-Indische gemeenschap langs het gebouw van de oude Handelsmaatschappij de Bazel. Daarna wordt linksaf geslagen en loopt de stoet langs het Rokin naar het hart van Amsterdam.

Op de Dam wordt een krans neergelegd bij het Nationaal Monument, waarin de twaalfde urn met de aarde van de erevelden is geplaatst. Hier wordt stilgestaan bij de slachtoffers.

Het programma eindigt voor het Paleis op de Dam, waar de soevereiniteitsoverdracht heeft plaatsgevonden. Hier beklimmen een aantal welbekende muzikanten en sprekers het podium. Zij delen hun verhaal over de oorlog en over hun behandeling in Nederland.

Juridische strijd

Zo draagt filmproducent San Fu Maltha het stuk ‘Van oude Menschen’ voor in het bijzijn van zijn schoonmoeder. Hij voert een juridische strijd tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor zijn schoonmoeder die niet erkend wordt als oorlogsslachtoffers omdat er niet genoeg bewijzen zouden zijn. San Fu heeft een Nederlandse vader en een Chinees-Indische moeder uit Soekaboemi.

Wieteke van Dort zingt ‘Het lied van de Schuld’. Zij zong dit lied veertig jaar geleden in de Tweede Kamer; in het kader van demonstraties rond de hoorzitting ex-KNIL-militairen. Het lied was speciaal geschreven met het oog op de vorderingen die de KNIL’ers op straat hadden.

Naast San Fu en Wieteke betreden nog vele anderen het podium. Kijk hier voor meer informatie. Ook is de stichting een petitie gestart voor het terugbetalen van de salarissen en voor compensatie voor de oorlogsschade van het huidige kabinet. Ook wil de stichting erkenning en excuses.

