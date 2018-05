SCP-chef: maak 5 mei echte nationale feestdag

Maak van Bevrijdingsdag een echte nationale feestdag waarop iedereen elk jaar vrij heeft, in plaats van eens in de vijf jaar zoals nu. Daarvoor pleit directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters in een interview met het AD. ,,We herdenken al zo weinig in dit land”, zegt hij.

,,De oorlog is de laatste herinnering aan hoe we onze vrijheid hebben moeten bevechten. Daar mag je best één keer per jaar bij stilstaan”, vindt Putters. Wel met die koppeling aan 4 mei: de ene dag herdenken we het onrecht, de dag erop vieren we dat het is overwonnen.”

Bevrijdingsdag heeft wel de status van officiële feestdag, maar veel werknemers moeten gewoon werken, zeker als het doordeweeks valt. Eens in de vijf jaar is het een vrije dag. De eerstvolgende keer is dat in 2020. Voor Rijksambtenaren en veel andere ambtenaren is 5 mei wel ieder jaar een vrije dag.

Putters blikt ook terug op de dodenherdenking van 4 mei. Die is volgens hem ,,een van de weinige momenten van saamhorigheid” in een maatschappij die steeds meer gefragmenteerd raakt.