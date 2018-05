Nederland viert bevrijding met veel muziek

Veel muziek en naar verwachting uitbundige zonneschijn. Dat zijn zaterdag de ingrediënten van Bevrijdingsdag. Veertien bevrijdingsfestivals en talloze lokale initiatieven staan op stapel. Centraal thema is verzet.

De feestelijke dag begint plechtig in Leeuwarden. Daar houdt schrijfster en filosoof Stine Jensen de jaarlijkse 5 mei-lezing in aanwezigheid van onder anderen premier Mark Rutte. De minister-president ontsteekt rond 13.30 uur het bevrijdingsvuur als signaal dat de veertien bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land zijn begonnen.

Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar rapper Ronnie Flex & Deuxperience, dj Fedde Le Grand en de Nederlands-Nieuw-Zeelandse band MY BABY. Met helikopters van Defensie vliegen zij van festival naar festival waar ze aandacht vragen voor de thema’s vrijheid en onvrijheid.

De dag wordt afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, deze keer door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Antony Hermus. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen het concert bij.