Levenslang voor zuuraanval op Nederlander

Een vrouw is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een zuuraanval op haar uit Rijsbergen afkomstige ex-vriend Mark van Dongen. Berlinah Wallace (48) komt na twaalf jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, berichten Britse media.

Wallace had een relatie met de in Bristol wonende Van Dongen. In september 2015 ging de Rijsbergenaar naar de flat van Wallace om een punt te zetten achter de relatie. Hij bleef wel slapen in het appartement. Toen hij op bed lag, zou Wallace Van Dongen met een zuur hebben overgoten. De man raakte zeer ernstig gewond. Hij onderging later euthanasie.

De rechter zei dat Wallace haar slachtoffer wilde ,,verbranden en verminken” zodat andere vrouwen hem niet meer aantrekkelijk zouden vinden. De vrouw zou niets hebben gedaan om de Nederlander te helpen terwijl hij na de aanval gilde van de pijn. Wallace zou hem bovendien al eerder hebben aangevallen. Ze gooide toen onder meer heet water over hem heen.

Wallace is vrijgesproken van moord en doodslag. De rechtbank verklaarde de vrouw wel schuldig aan het gooien van een bijtende vloeistof over de Rijsbergenaar. De rechter noemde haar manipulatief en gevaarlijk en oordeelde dat ze met voorbedachte rade heeft gehandeld. Wallace verklaarde zelf een zware jeugd in Zuid-Afrika achter de rug te hebben.