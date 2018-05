Wiebes laconiek over vastlopen gasoverleg

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken reageert laconiek op het afbreken van het overleg over de versterking van door de gaswinning beschadigde huizen in Groningen. ,,Vastlopen is een groot woord”, relativeert Wiebes. Hij vraagt de Groningers, die wegliepen uit de besprekingen omdat de minister talmt met de versterking van honderden huizen, om nog even geduld.

Wiebes wil, voor hij beslist over de versterking van 1588 woningen in het aardbevingsgebied, het advies van deskundigen afwachten. Nu de gaskraan dichtgaat hebben zij minder aardbevingen te vrezen. Daarom hoeven sommige huizen waarschijnlijk minder of zelfs helemaal niet versterkt te worden, denkt de minister.

Sommige Groningers verdenken Wiebes ervan dat hij op de versterkingsoperatie wil besparen. De minister bezweert dat dat niet zo is. ,,Echt waar, als we uit waren geweest op geld waren we lekker doorgegaan met pompen. We hebben het ervoor over. Dit gaat over veiligheid – punt.”