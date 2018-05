Publiek trotseert warmte voor Dordt in Stoom

Het stoomtijdperk mag dan ver achter ons liggen, échte stoomschepen, stoomtreinen en modelbouw laat de harten van jong en oud nog steeds sneller kloppen. Dat bleek dit weekend maar weer eens tijdens Dordt in Stoom. Circa 215.000 mensen kwamen naar Dordrecht voor ‘het grootste stoomevenement van Europa’.

Vrijdagavond begon het met een twee uur durende vlootschouw met binnenvaartschepen en zo’n twintig stoomschepen, die het publiek kon volgen vanaf de kades en partyschepen. ,,Ook op andere plekken langs de route, zoals de kades in Papendrecht en Zwijndrecht stonden veel mensen”, aldus Erik Zindel van de Stichting Dordt in Stoom die in 1984 is opgericht.

De stoomtreinen en stoomschepen maar ook stoomwalsen en zelfs stoomauto’s konden onder meer worden bezichtigd in de historische binnenstad, de haven en bij het Centraal Station. Een plaatselijke bioscoop vertoonde documentaires en films over stoomvaart, zoals The General, een zwart-witfilm met Buster Keaton en een stoomtrein in de hoofdrol.

Vooral zaterdag was het ondanks het warme weer erg druk. ,,Op plekken waar mensen in de rij moesten staan hebben we watertappunten neergezet en we hebben nog snel 100.000 kartonnen bekertjes aangeschaft. Enkele bezoekers die door de hitte bevangen raakten, konden bij de EHBO-posten snel worden geholpen.”