Verreweg de meeste ouderen wonen thuis (94 procent); iets wat de overheid stimuleert. Dit vraagt vaak wel om aanpassingen in huis. Wij zetten tips op een rij die ouderen kunnen helpen om langer thuis te blijven wonen.

De bevolking is flink aan het vergrijzen. Op 1 januari 2016 telde Nederland bijna 3,1 miljoen ouderen (personen van 65 jaar en ouder). Dit is 18 procent van de totale bevolking. Opvallend is dat binnen deze groep het aandeel 80-plussers toeneemt. In 2016 waren er 749.000 personen die behoren tot deze leeftijdsgroep (vier procent van de bevolking). Dat blijkt uit cijfers van Volksgezondheidzorg.info.

Veel ouderen blijven vandaag de dag thuis wonen (94 procent). Er is vooral een toename van het aantal 85-plussers dat nog thuis woont. In 2016 woonde 72 procent van hen thuis. In 2012 was dat nog 65 procent, aldus de eerste Monitor zorg voor ouderen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Aanpassingen zijn vaak noodzakelijk om het voor ouderen mogelijk te maken om thuis te kunnen blijven wonen. Hieronder geven wij daarom tips voor aanpassingen die een wereld van verschil kunnen maken voor mensen op leeftijd.

Toilet

Voor veel ouderen is zelfstandig op het toilet gaan zitten een uitdaging. Een verhoogd toilet kan een uitkomst zijn. Kies overigens niet voor een te hoog toilet, want dit kan leiden tot obstipatie. Ook zijn wandbeugels naast de wc aan te raden. Als het reinigen na een wc-bezoek niet meer goed lukt, is een elektrische douche-wc geen overbodige luxe; hierbij wordt het onderlichaam automatisch gereinigd met water en lucht.

Traplift

Veel ouderen kunnen niet meer traplopen, terwijl hun slaapkamer zich vaak nog wel boven bevindt. Het huis verbouwen kan een oplossing zijn, maar dit is voor velen financieel of qua ruimte niet haalbaar. Een traplift is daarom vaak de ideale oplossing. Het plaatsen van een traplift kan bij iedere trap, ook als er een draaiing aanwezig is.

Drempels

Drempels zijn voor veel ouderen, vooral als ze in een rolstoel zitten of zich voortbewegen met een rollator, een groot obstakel. Drempels kunnen meestal vrij makkelijk worden verholpen. Zo kunnen er aluminium afdekplaten neer worden gelegd of een flauwe helling worden gecreëerd.

Aanrecht

Voor ouderen die in een rolstoel zitten, zijn de meeste aanrechten veel te hoog. Bovendien kunnen ze er vaak niet met hun rolstoel onder, omdat er keukenkastjes onder zijn geplaatst. Een verstelbaar aanrecht of een laag aanrecht waar geen kastjes onder zijn geplaatst, is hiervoor de oplossing. Verder zijn mengkranen met een hendel makkelijker te bedienen dan ‘normale’ kranen.

Anti-glip

Een anti-glipmat in de badkamer is altijd verstandig, of je nou oud bent of niet. Wil je een stapje verder gaan? Je kan ook kiezen voor een antislipvloer of je bestaande vloer coaten of etsen, zodat de hele vloer anti-glip wordt. In de badkamer zijn ook vaak een douchestoel en beugels meer dan welkom.

Vergoeding

Allemaal leuk en aardig die aanpassingen, maar hier zijn ook kosten aan verbonden, zul je mogelijk denken. Als je een aanpassing moet aanschaffen, zoals een traplift of een verstelbaar aanrecht, kan er een vergoeding verstrekt worden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dergelijke vergoedingen zijn afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die er nodig is. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van je inkomen.

Sommige gemeenten kiezen er overigens voor om in plaats van een aanpassing te vergoeden, een verhuisvergoeding uit te keren. Hiervan kan sprake zijn als een aanpassing te duur is. Op Rijksoverheid.nl lees je meer over de Wmo, Wlz en een verhuisvergoeding.

Tot slot kan het zijn dat je recht hebt op persoonsgebonden budget (pgb). Mensen die pgb krijgen, kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.