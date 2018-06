Bouwwereld biedt publiek inkijkje

Bouwplaatsen houden zaterdag open huis. Tijdens de Dag van de Bouw kan het publiek terecht op zo’n 130 bouwlocaties verdeeld over het land. Veel aspecten van de bouwsector worden belicht: van musea tot scholen, van stadions tot ziekenhuizen en van schepen en steigers.

Wat doorgaans is voorbehouden aan bouwvakkers en aannemers, is deze dag mogelijk voor iedereen, jong en oud: een bouwterrein bekijken vanuit een bouwkraan, tekst en uitleg krijgen bij grote projecten en zelfs een blik in de toekomst werpen met een VR-bril (virtual reality).

Tijdens de Dag van de Bouw wordt in Rotterdam de Fenixloods geopend. ,,De historische loodsen, een gigantisch complex aan de Rotterdamse Rijnhaven, dateren van het einde van de negentiende eeuw en werden gebruikt als opslagloodsen van de Holland Amerika Lijn”, meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. ,,Destijds waren ze de grootste ter wereld. Nu maakt bouwbedrijf Heijmans er een multifunctioneel appartementencomplex van bij de hippe woonwijk Katendrecht.”

Gelijktijdig vindt de Dag van de Architectuur plaats. Die bestaat sinds 1986. Anders dan de naam doet vermoeden is het evenement op 1, 2 en 3 juni en begon het dus vrijdag al. Centraal staat de vraag wat architectuur doet voor de kwaliteit van de leefomgeving. Er zijn, vaak iconische, gebouwen te bezoeken.

De deelnemende projecten en objecten zijn te vinden op de websites debouwmaakthet.nl en dagvandearchitectuur.nl.