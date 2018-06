De lente staat er om bekend dat veel mensen een grote schoonmaak houden en een frisse wind door hun huis laten gaan. Voor iedereen die zijn of haar woonkamer, het hart van de woning, (deels) op de schop wil nemen of die in een nieuw onderkomen trekt, hebben wij de woontrends van 2018 op een rij gezet.

Color blocking

Color blocking in dé woontrend van 2018. Het mixen van verschillende kleuren accessoires en meubels zorgt voor een speels en vrolijk interieur. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gele bank met blauwe kussentjes. Ook is het een idee om voor een felgekleurde muur, een felgekleurde meubel neer te zetten. Als je wilt voorkomen dat je woonkamer te druk wordt of dat kleuren met elkaar vloeken, is het aan te raden om voor twee kleuren te kiezen of als basis wit te nemen.

Haal buiten naar binnen

Een andere woontrend is om buiten naar binnen te halen. Denk hierbij aan het plaatsen van veel planten en accessoires van natuurlijke materialen, zoals riet en rotan, in je woonkamer. Ook aarde- en natuurtinten zijn in de mode, zoals groen, bruin, rood, oranje en geel. Een trend die hierop aansluit is indoor gardening. Waarom buiten je eigen radijsjes, basilicum en komkommer kweken als het ook binnenshuis kan?

Rolgordijnen

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan raamdecoratie. Niet gek als je bedenkt dat raamdecoratie een grote invloed heeft op de inrichting van je woning en daarbij de sfeer. Zo zijn rolgordijnen terug van weggeweest. Lichtdoorlatende rolgordijnen zijn geliefd, omdat ze zorgen voor een open, lichte en knusse sfeer in de woning, maar tegelijkertijd privacy garanderen en de zon weren.

Houten jaloezieën

Houten jaloezieën sluiten naadloos aan op de vorige twee trends. Met houten jaloezieën geef je jouw woonkamer een warme en luxe uitstraling en breng je het buitengevoel naar binnen. Als je kiest voor deze zonwering heb je de keuze uit verschillende lamelbreedtes, houtsoorten en kleuren. Mooi meegenomen aan houten jaloezieën is, is dat ze een isolerende werking hebben, geluiddempend zijn en kunnen zorgen voor privacy.

Less is more

Less is more is een tijdloze woontrend. Een strak interieur zonder veel accessoires zorgt voor een rustgevend gevoel; iets wat geen overbodige luxe is in deze maatschappij, die veel mensen als stressvol ervaren. Kleuren die hierbij aansluiten zijn: wit, grijs, zwart en ‘naturel’. Bij deze trend komen de eerdergenoemde natuurlijke materialen weer terug: houtsoorten, beton en stoffen, zoals grof linnen. Een vleugje ijsblauw kan voor een verfrissend effect zorgen.

Chique uitstraling

Een belangrijk trend van 2018 is de zogenoemde h. Dit houdt in dat de woonkamer een luxe en exclusieve uitstraling heeft. Dit kun je onder meer bereiken door glanzende kussens, een fluwelen bank, meubels van marmer en (donker)hout, plaids, bont, dierenhuiden en een handgemaakte drankkast. Deze chique stijl maak je af met goud. Vorig jaar zagen we nog veel koperkleurige accenten, maar die hebben dit jaar plaatsgemaakt voor goud. Denk aan goudkleurige lampen en kaarsenstandaards.