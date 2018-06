Geen extra onderzoek aansprakelijkheid Oekraïne

Er komt nu geen aanvullend onderzoek naar de mogelijkheid om Oekraïne aansprakelijk te stellen in verband met het neerhalen van vlucht MH17. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Onder meer PVV, SP, Forum Voor Democratie en CDA vinden dat naar de verantwoordelijkheid van Oekraïne moet worden gekeken omdat dat land zijn luchtruim op de dag van de ramp niet had gesloten. Hoewel destijds boven het oosten van Oekraïne al verscheidene vliegtuigen waren neergehaald door pro-Russische rebellen.

Volgens Blok ,,is er naar het oordeel van het kabinet op dit moment geen juridisch overtuigend bewijs voor succesvolle aansprakelijkstelling van Oekraïne”. Hij zei dat vorige week ook al in een debat in de Tweede Kamer.

Nederland en Australië hebben Rusland wel aansprakelijk gesteld. Dat gebeurde nadat was vastgesteld dat de raket waarmee het vliegtuig op 14 juli 2014 is neergeschoten van het Russische leger was.