Controle op gokken door minderjarigen bij WK

Voor en tijdens het WK Voetbal in Rusland wordt extra in de gaten gehouden of minderjarigen meedoen aan online-weddenschappen. Daarvoor waarschuwt de toezichthouder op de markt voor kansspelen. Illegale aanbieders worden aangepakt, minderjarigen krijgen zelf geen boete.

Aanbieders van kansspelen zijn verplicht om minderjarigen te weren. Alleen de Toto, onderdeel van de Nederlandse Loterij, mag weddenschappen op de uitslag van sportwedstrijden aanbieden aan iedereen van achttien jaar en ouder.

De Kansspelautoriteit treedt op tegen illegale aanbieders omdat er geen controle mogelijk is op de eerlijkheid van het spel, de mogelijk verslavende werking en op deelname door kwetsbare groepen zoals minderjarigen.

,,We horen graag van ouders, leraren, vrienden en andere betrokkenen of zij deelname aan sportweddenschappen door minderjarigen constateren”, aldus de toezichthouder.