Minderjarigen betrokken bij steekpartij azc

De verdachten die zondagavond werden aangehouden na een steekpartij in het asielzoekerscentrum Grave in Velp (Noord-Brabant) zijn twee bewoners van 17 en 26 jaar. Het slachtoffer, dat zwaargewond raakte, is een jongen van 17 die ook in het asielzoekerscentrum verblijft.

Wat precies de aanleiding voor de steekpartij was, onderzoekt de politie nog. ,,Uit eerste onderzoek is duidelijk geworden dat het slachtoffer waarschijnlijk door meerdere personen werd aangevallen, onder wie de later aangehouden verdachten.” De politie sluit dan ook niet uit dat meer aanhoudingen volgen.

Ook in het azc in het Zeeuwse Middelburg was zondagavond een steekpartij. Al snel werd een verdachte opgepakt. Van slachtoffer en verdachte, ook in dit geval bewoners, is de identiteit nog niet bekendgemaakt.