Politiemedewerker in de fout in proeftijd

De politie Oost-Nederland heeft een medewerker ontslagen wegens ,,grensoverschrijdend en niet-professioneel gedrag”. De medewerker was eerder al voorwaardelijk ontslagen, maar ging in de proeftijd van drie jaar opnieuw in de fout, liet de politie weten.

De medewerker wordt verdacht van het raadplegen van de politiesystemen voor priv├ędoeleinden en ,,een gebrek aan transparantie in de verantwoording van zijn handelen”, zoals de leiding van de politie-eenheid Oost-Nederland het verwoordt.

De verdenkingen waren aanleiding de medewerker definitief te ontslaan.