NS handhaaft saldotoeslag ondanks protest

NS gaat ondanks protest van FNV Spoor toch een toeslag van 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun reissaldo bij de servicebalie willen opladen. FNV Spoor bood de NS-directie maandag tevergeefs een petitie aan tegen deze maatregel. De NS ging in gesprek met FNV Spoor en zeven NS-medewerkers, maar kwam niet terug op de beslissing. ,,Teleurstellend”, zegt Christa Burger van FNV Spoor: ,,We zijn gehoord maar er is niet geluisterd.”

De bond beraadt zich op vervolgacties vóór invoering van de maatregel. Koen Sueters, directeur Service en Operatie van de NS, nam de petitie in ontvangst. Volgens hem is de servicebalie een kostbaar middel om relatief simpele handelingen te verrichten. ,,We willen stimuleren dat reizigers voor eenvoudige handelingen vaker gebruikmaken van de automaten of dit online regelen.” Het hoort bij service-verlenen om keuzes te maken, om zo het vervoer zo betaalbaar mogelijk te houden, aldus de NS.

De NS wil vanaf 2 juli 50 eurocent in rekening brengen bij reizigers die hun saldo bij de servicebalie laten opwaarderen. Opwaarderen bij de automaat blijft gratis. De door FNV Spoor opgezette petitie tegen dit besluit werd ondertekend door 12.000 reizigers en enkele honderden NS-werknemers.

Rolstoelgebruikers, reizigers ouder dan 75 jaar of reizigers met een visuele beperking hoeven de toeslag niet te betalen. Desalniettemin vindt FNV Spoor dat de maatregel kwetsbare groepen benadeelt, zoals laaggeletterden en mensen met een laag inkomen, die bij de balie een minimaal bedrag op de kaart laten zetten. ,,Zij worden straks gestraft met een boete”, zegt Burger.