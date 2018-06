‘Stedelijk Museum moet opener zijn’

Het Stedelijk Museum moet in de toekomst meer openheid van zaken geven over bijvoorbeeld aankopen, bruiklenen en contractuele verplichtingen. Ook moet het toezicht verbeteren en zijn investeringen nodig in onder meer het beheer en behoud van de collectie. Dat staat in het advies van de Amsterdamse kunstraad, dat volgt nadat directeur Beatrix Ruf vorig jaar moest vertrekken na verhalen over belangenverstrengeling.

Het stadsbestuur had de kunstraad vervolgens gevraagd te kijken naar wat de positie van het Stedelijk Museum in de stad, in het land en de wereld zou moeten zijn en wat daar voor nodig is.

Volgens de kunstraad is het van belang dat het museum de eigen ,,rijke en gevarieerde” collectie weer meer centraal stelt in de programmering. ,,De kunstraad ziet hierin een uitgelezen kans om een koers uit te zetten die sterk onderscheidend is van het tentoonstellingsbeleid van de meeste andere musea voor moderne en hedendaagse kunst”, staat in het advies.