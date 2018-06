OM: Michael P. verminderd toerekeningsvatbaar

Michael P. is licht verminderd toerekeningsvatbaar en daarom deels verantwoordelijk voor zijn daden. Dat meent het Openbaar Ministerie. P. wordt verdacht van het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber.

Volgens het OM is er bij P. sprake van ,,een zekere planmatigheid bij het uitvoeren van de delicten”.

Deskundigen waren het niet volledig met elkaar eens of en in hoeverre P. toerekeningsvatbaar is, bleek maandag in de rechtbank in Utrecht, tijdens de eerste van de twee zittingsdagen.