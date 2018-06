28 jaar cel en tbs geëist tegen Michael P.

Het Openbaar Ministerie heeft 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Michael P. voor het doden en verkrachten van Anne Faber. Moord is volgens het OM niet bewezen, omdat niet is vast te stellen dat P. haar met voorbedachten rade heeft gedood. Wel heeft hij volgens de aanklagers geprobeerd de verkrachting te verhullen door haar te doden. Dit heet in juridische termen ‘gekwalificeerde doodslag’ en daar staat dezelfde maximale straf op als moord.

De aanklagers zeggen niet te kunnen bewijzen dat P. de kliniek waar bij verbleef in de avond van 29 september heeft verlaten met het plan iemand te verkrachten en te vermoorden. Ook kan niet worden bewezen dat P. de fietsende Faber doelbewust in het bos heeft opgewacht.

Daarna volgden ,,ronduit weerzinwekkende feiten”, aldus het OM. ,,Een horrorscenario voor iedere vrouw.” Onder bedreiging van een mes werd Faber ,,bruut verkracht en mishandeld”. Daarna knevelde hij haar en reed ruim een kwartier rond op zijn scooter totdat ze bij de vliegbasis Soesterberg aankwamen. Daar doodde hij haar, volgens hem onbedoeld en in een opwelling toen ze om hulp schreeuwde.

Het OM vindt het echter bewezen dat hij Faber heeft omgebracht om te voorkomen dat hij later zou worden herkend. Hij had daarin ,,een zekere planmatigheid”. De doodsangst die de jonge vrouw moet hebben uitgestaan, tart volgens de aanklagers elke verbeelding. Ook verwijt het OM de verdachte dat hij respectloos met haar stoffelijk overschot, dat hij drie keer verplaatste, is omgegaan.

Het OM twijfelt aan de verklaringen van P., omdat uit onderzoeken blijkt er tal van ongerijmdheden in zitten. Zo denkt het OM dat hij zelf zijn mobiele telefoon had uitgezet en die van Faber had kapotgemaakt om niet te kunnen worden getraceerd. Ook op andere manieren probeerde hij sporen uit te wissen.

De levens van veel dierbaren zijn volgens het OM eveneens verwoest. Hun lijden werd verergerd, omdat P. na zijn arrestatie nog dagenlang wachtte om te zeggen waar ze was. De aanklagers geloven er niets van dat P. zichzelf had willen aangeven. De berechting is volgens het OM te danken aan de inzet van een massale zoektocht naar Faber, waarbij haar jas werd gevonden waar DNA van P. op zat. De verdachte zelf was alleen maar bezig uit te zoeken hoe lang DNA houdbaar is in de regen, aldus het OM.