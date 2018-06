P. in andere zaal tijdens verklaring familie

Michael P. zit dinsdag in een andere zaal in de rechtbank in Utrecht tijdens het voorlezen van de slachtofferverklaring van de familie van Anne Faber. P. wordt verdacht van het doden en verkrachten van de jonge vrouw.

De familie wil niet geconfronteerd worden met de verdachte. Tijdens de behandeling zitten zij in een andere zaal en volgen ze de zaak via een videoverbinding. Dinsdagochtend, aan het begin van de tweede dag van de zaak, is het andersom: de familie is in dezelfde zaal als de rechters en P. zit samen met zijn advocaat in een andere zaal en volgt de verklaringen via een tv-scherm.

Onder anderen de ouders, broer en oom van Faber zijn aanwezig in de rechtszaal.