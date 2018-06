Brit wint WK zandsculpturen in Den Haag

Baldrick Buckle uit Groot-Brittannië heeft het WK Zandsculpturen in Den Haag gewonnen. Hij won met zijn creatie ‘De weg vanaf Scheveningen’ met als voorstelling een levensgrote zwevende stoomwals, aldus de organisatie.

Tweede werd Katsu Chaen uit Japan en derde Thomas Koet uit de Verenigde Staten. In totaal streden kunstenaars uit acht landen mee om de eer. Maxim Gazendam uit Nederland deed mee buiten mededinging. Volgens de regels doet het gastland niet mee met de wedstrijd.

De kunstwerken van zand zijn nog te zien tot en met 19 augustus op het Lange Voorhout. In de avond zijn ze sprookjesachtig verlicht.

Het WK Zandsculpturen is gehouden in het kader van de viering van 200 jaar Badplaats Scheveningen. De wedstrijd is ééns in de drie jaar en nu voor de eerste keer in Nederland.